Адвокат Мельничука назвав необґрунтованою суму застави у 300 тисяч гривень, яку просить Генпрокуратура

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам адвокат народного депутата Любомир Пліщук.

"Генеральна прокуратура просить про заставу в розмірі 300 мінімумів доходів громадян. Така сума є необгрунтованою. У нас є довідка, завірена печаткою Верховної Ради, про те, що його зарплата не дозволяє вмістити такий розмір застави", - сказав адвокат.

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Пліщук додав, що "для обрання запобіжного заходу необхідні підстави". "Одна з умов обрання запобіжного заходу - в особи повинен бути процесуальний статус підозрюваного. Мій клієнт не є підозрюваним. Це судом встановлений факт", - сказав він.

За словами Пліщука, якщо суд обере запобіжний захід Мельничуку, це буде неправове рішення. "Обрання запобіжного заходу стосовно громадянина України буде суперечити нормам Кримінального процесуального кодексу та Європейської конвенції з прав людини", - сказав він.

Адвокат підкреслив, що Мельничуку як народному депутату повідомлення про підозру має вручати генеральний прокурор, а він не отримував підозри.

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Засідання Печерського райсуду Києва з обрання Мельничуку запобіжного заходу триває в закритому режимі.

Як повідомляв УНІАН, рішення про закритий режим засідання суд прийняв, задовольнивши клопотання сторони обвинувачення. "Слідчий суддя може закрити судове засідання, якщо здійснення провадження у відкритому засіданні може привести до розголошення таємниці, що охороняється законом. На даний час проводиться досудове розслідування в цьому провадженні, під час цього судового засідання будуть розглядатися покази осіб, які надавалися в цьому провадженні, що становлять таємницю слідства. Тому я вважаю, що на цій стадії ці показання і докази є таємницею слідства і не підлягають розголошенню вільних слухачів і преси", - обгрунтував клопотання прокурор.

3 червня Верховна Рада позбавила Мельничука депутатської недоторканності і надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, проте відмовилася дати згоду на його затримання та арешт. Основна стаття, яку інкримінують екс-командиру батальйону «Айдар» Мельничуку, - створення злочинної організації.

У Генпрокурорі заявили, що Мельничук причетний до протиправних дій не в зоні бойових дій.