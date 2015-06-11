У Порошенка немає серйозних зауважень до будівництва фортифікаційних споруд

Як повідомила прес-служба глави держави, про це він заявив під час огляду будівництва фортифікаційних споруд в рамках робочої поїздки до Донецької області.

Глава держави зазначив, що в цілому не має серйозних зауважень до будівництва.

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За словами Порошенка, дякуючи Мінським домовленостям, Україна отримала час для того, щоб перевести дух, здійснити заходи для укріплення своєї оборони.

Президент повідомив після огляду, що всього заплановано спорудження близько 300 фортифікаційних споруд. 100 опорних пунктів вже повністю готові. Ця робота проводиться Збройними Силами у взаємодії з визначеними місцевими адміністраціями. Кожна з 21-ї обласної державної адміністрації виконує визначений обсяг робіт.

«Лінії оборони будує вся Україна», – наголосив Порошенко.

Президент відзначив, що обсяги і темпи будівництва оборонних споруд безпрецедентні. Під час будівництва у перший проект постійно вносилися корективи с урахуванням нових інженерних рішень. За його словами, найскладніше було працювати на першій лінії оборони.

Президент наголосив, що, попри те, що будівництво ведеться у військовий час, було використано процедури мирного часу, ринкові механізми, зокрема тендери. Загальна вартість будівництва всіх оборонних споруд оцінюється в близько 1 млрд гривень.

Глава держави відзначив високий рівень взаємодії гілок влади у цьому процесі. Там, де не вистачало діючих нормативних актів, президент ініціював зміни до законодавства, які оперативно приймала Верховна Рада.

«Ми маємо зробити все, щоб захистити нашу державу, працювати 24 години на добу», – наголосив він.

Президент оглянув опорний пункт – систему комунікацій, контрольно-спостережний пункт, укриття, систему траншей і захисні метало-бетонні контейнери.