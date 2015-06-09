Для будівництва фортифікаційних споруд в зоні АТО лісгоспи поставили понад 34 тис. кубометрів лісу - міністр

Наразі загальна потреба у лісоматеріалах у зоні АТО складає 150 тис. кубометрів. Станом на 8 червня відповідні ОДА замовили понад 66 тис. кубометрів лісоматеріалів. Зокрема, на підприємствах Донецького та Луганського обласних управлінь лісового та мисливського господарства замовлено 19,7 тис. куб. м та 8 тис. куб. м відповідно. Загалом лісогосподарські підприємства країни вже поставили понад 34 тис. кубометрів лісу на загальну суму 21,4 млн грн.

За словами Міністра аграрної політики та продовольства України Олексія Павленка, який сьогодні, 9 червня інспектує заготівлю та поставки лісу на Луганщині, попри чисельні пожежі та заміновані території роботи тривають відповідно до графіку. «Йдеться про захист країни та бійців, які боронять її рубежі. Постачання лісоматеріалів - потребує узгоджених дій всіх гілок влади, сьогодні це наша спільна відповідальність», - підкреслив міністр.

Лісові господарства України не лише забезпечують військових деревиною, але й беруть безпосередню участь у будівництві інженерних оборонних споруд - командних пунктів, укриттів для техніки та наших бійців. Наприклад, тільки зі Львівської області задіяні 80 лісників. «Я щиро дякую працівникам галузі за мужність і відданість справі», - сказав Олексій Павленко.