Новий очільник Донеччини перевірить місцевих чиновників на предмет співпраці з бойовиками

Про це заявив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, повідомляє "5 канал".

"Ми будемо виясняти факти – хто, чому куди і навіщо (їздить – УНІАН). Я можу сказати, що люди, які співпрацюють з "ДНР-ЛНР" – на державній службі знаходитись не можуть", - сказав Жебрівський, коментуючи відео, на якому видно, як деякі чиновники Донецької ОДА їздять на вихідні на територію "ДНР".

Читайте такожЖебрівський має намір боротися з "ватою" у головах жителів Донбасу

За словами нового очільника Донецької області, попереднє керівництво встигло багато зробити для будівництва оборонних споруд. Надолужувати багато не доведеться.

"Заради справедливості – великого надолуження не знадобиться, бо третина готова, ще третина за 2-3 дні буде готова, і за пару тижнів буде готова. Кіхтенко і його заступники динамізували процес, надолужувати його не треба буде", - каже Жебрівський.