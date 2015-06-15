ГПУ просить суд переглянути рішення щодо будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Зазначається, що заступником генерального прокурора України Віталієм Каськом ініційовано перегляд Верховним Судом України рішень адміністративних судів у справі за позовом прокурора щодо визнання незаконним будівництва об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури в районі Паркової дороги у м. Києві (вертолітний майданчик, будівництво якого пов’язують із колишнім президентом України Віктором Януковичем).

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Прес-служба ГПУ звертає увагу, що видача дозвільних документів на це будівництво та перевірка їх законності з боку органів прокуратури відбувалися у 2012-2013 роках під час існування "злочинно-корупційного режиму попередньої влади, якою вчинялися дії, спрямовані на узурпацію всіх її гілок та знищення демократії в Україні".

"Судами першої та апеляційної інстанцій адміністративний позов прокурора безпідставно залишено без розгляду з підстав пропуску строку на звернення до суду. Вищий адміністративний суд України також погодився із такими висновками попередніх судових інстанцій. Органи прокуратури у своїх позовних вимогах доводять, що забудовник не мав усіх необхідних документів, зокрема правовстановлюючих документів на земельну ділянку, документів про результати оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища тощо", - говориться в повідомленні.

Окрім того, земельна ділянка, на якій проводились роботи з будівництва, розташована у центральному історичному ареалі міста, в межах охоронної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра", в зоні охоронюваного ландшафту та на території пам’ятки історії та ландшафту місцевого значення "Історичний ландшафт Київських гір і долин р. Дніпра". Однак дозволу на виконання будівельних робіт у органа охорони культурної спадщини забудовником не отримано, наголосили у ГПУ.

Довідка УНІАН. У грудні 2014 року в ЗМІ була розповсюджена інформація, що наприкінці листопада Окружний адміністративний суд Києва визнав законною всю дозвільну документацію на об’єкти конгрессно-виставкового центру "Парковий" з вертолітним майданчиком на київських схилах Дніпра.

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Зазначалося, що до суду звернулася прокуратура Києва в серпні 2014 року. У позові до Держінспекції архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) перший заступник прокурора столиці вимагав визнати незаконною видачу компанії "Амадеус Ко" дозвільних документів на будівництво та введення в експлуатацію об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури в районі Паркової дороги в 2012 році. Прокуратура просила суд скасувати видані дозволи на будівельні роботи, сертифікати відповідності проектної документації закінчених об’єктів, а також скасувати декларації про початок будівельних робіт.

ДАБК вирішив не сперечатися з прокуратурою, залишивши все на розсуд суду, а "Амадеус Ко" виступав у суперечці третьою стороною, але саме його позиція стала визначальною при винесенні рішення. Компанія просила залишити позов без розгляду, оскільки прокуратура пропустила строки звернення до суду.

При цьому в суді бізнесмени не відкидали порушення, про які заявляли в прокуратурі. Юристи компанії вибрали іншу лінію захисту, стверджуючи, що прокуратура знала про порушення ще три роки тому і не використала інформацію для оскарження у відведений термін. Правоохоронний орган доводив зворотне – про порушення закону дізналися постфактум, в кінці квітня 2014 року, коли була ініційована перевірка.