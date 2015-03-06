Суд повернув державі мисливські угіддя екс-президента Януковича в Сухолуччі
Прокуратура Київщини через суд повернула державі 8,8 га лісу, де знаходиться резиденція колишнього президента України Януковича «Акація».
Апеляційний суд Київської області задовольнив апеляційну скаргу прокуратури області та скасував незаконне рішення Вишгородського районного суду, яким відмовлено у поверненні у державну власність 8,8 га земель лісового фонду в адміністративних межах Сухолуцької сільської ради Вишгородського району вартістю понад 5,2 млн грн.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, судом апеляційної інстанції скасовано розпорядження Київської обласної державної адміністрації, Вишгородської районної державної адміністрації щодо вилучення, надання у власність та подальшої зміни цільового призначення земельних ділянок лісового фонду та витребувано з незаконного володіння ТОВ «Дом Лесника» земельну ділянку площею 8,8 га на користь держави.
Підставою для заявлення прокуратурою позову стали виявлені порушення з боку Київської ОДА та Вишгородської районної державної адміністрації при розпорядженні земельними ділянками.
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Київська обласна державна адміністрації вилучила із постійного користування Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства земельні ділянки лісогосподарського призначення в адміністративних межах Сухолуцької сільської ради та змінила їх цільове призначення на землі сільськогосподарського призначення, а Вишгородська районна державна адміністрація передала їх у власність 14 громадян для ведення особистого селянського господарства.
В подальшому громадяни відчужили вищевказані земельні ділянки на користь ТОВ «Дом Лесника», якому обласна адміністрації у 2009 році змінила цільове призначення на землі для будівництва та обслуговування готельно-ресторанного комплексу. На зазначених землях знаходиться резиденція колишнього президента України Януковича «Акація», повідомляє прокуратура.
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Однак, згідно з законодавством, повноваження щодо вилучення земель лісового призначення належать виключно до компетенції Кабінету міністрів України.
Прокуратурою області вживаються заходи щодо виконання рішення суду та повернення державі земельної ділянки.