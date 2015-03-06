Суд повернув державі мисливські угіддя екс-президента Януковича в Сухолуччі

Апеляційний суд Київської області задовольнив апеляційну скаргу прокуратури області та скасував незаконне рішення Вишгородського районного суду, яким відмовлено у поверненні у державну власність 8,8 га земель лісового фонду в адміністративних межах Сухолуцької сільської ради Вишгородського району вартістю понад 5,2 млн грн.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, судом апеляційної інстанції скасовано розпорядження Київської обласної державної адміністрації, Вишгородської районної державної адміністрації щодо вилучення, надання у власність та подальшої зміни цільового призначення земельних ділянок лісового фонду та витребувано з незаконного володіння ТОВ «Дом Лесника» земельну ділянку площею 8,8 га на користь держави.

Підставою для заявлення прокуратурою позову стали виявлені порушення з боку Київської ОДА та Вишгородської районної державної адміністрації при розпорядженні земельними ділянками.

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Київська обласна державна адміністрації вилучила із постійного користування Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства земельні ділянки лісогосподарського призначення в адміністративних межах Сухолуцької сільської ради та змінила їх цільове призначення на землі сільськогосподарського призначення, а Вишгородська районна державна адміністрація передала їх у власність 14 громадян для ведення особистого селянського господарства.

В подальшому громадяни відчужили вищевказані земельні ділянки на користь ТОВ «Дом Лесника», якому обласна адміністрації у 2009 році змінила цільове призначення на землі для будівництва та обслуговування готельно-ресторанного комплексу. На зазначених землях знаходиться резиденція колишнього президента України Януковича «Акація», повідомляє прокуратура.

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Однак, згідно з законодавством, повноваження щодо вилучення земель лісового призначення належать виключно до компетенції Кабінету міністрів України.

Прокуратурою області вживаються заходи щодо виконання рішення суду та повернення державі земельної ділянки.