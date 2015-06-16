Путін запевняє, що Росія впливає на бойовиків "ЛНР" і "ДНР" для виконання Мінських угод

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.

"Якщо б нас щось не влаштовувало в Мінських угодах, ми ніколи не поставили б під ними свій підпис. Ми вважаємо ці угоди справедливими і збалансованими і здійснюємо можливий вплив на одну із сторін цього конфлікту на Донецьку та Луганську невизнані республіки", - сказав Путін коментуючи питання про те, що Росія не скористалася своїм впливом, щоб домогтися виконання цих угод.

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За його словами, в позиції бойовиків "багато що змінилося, вони готові і хочуть вести переговори за всіма пунктами Мінських угод".

Путін заявив, що ключові елементи – це домовленості по політичному врегулюванню, зокрема: зміни в Конституцію України і надання цим територіям автономії або, як кажуть в Україні, вирішення питання децентралізації; прийняття закону України про амністію бойовиків "ЛНР" і "ДНР"; імплементація закону про особливий статус Луганська і Донецька; прийняття закону України про місцеве самоврядування та проведення місцевих виборів; зняття економічної блокади з цих територій.

"Жодне з цих питань не входить у виняткову компетенцію Донбасу, це питання входять до компетенції київської влади", - сказав Путін.

Він підкреслив, що всі ці позиції викладено в Мінській угоді, де також зазначено, що це треба робити за погодженням з Донецьком і Луганськом.

"Потрібно сідати за стіл переговорів на пряму з представниками цих територій і домовлятися, іншого шляху немає", - вважає він.

Путін заявив, що альтернативи Мінським угоди немає і "як би не було важко, за ними треба йти", і РФ буде працювати над повним їх виконанням.