Депутат Калашников потрапив до лікарні

Народний депутат Олег Калашников, відомий своїми недавніми розбірками з журналістами, потрапив в столичну лікарню "Феофанія" з серцевим нападом. Як повідомила газеті "Сегодня" помічник депутата Ольга Соловйова, учора зранку Калашникову стало погано: він зблід, потім втратив свідомість. Його зразу ж відвезли в лікарню. Лікарі "Феофанії" нічого конкретного сказати не можуть: проходить ретельне обстеження.