Сьогодні Рада розгляне питання про місцеві вибори та звільнення Наливайченка (наживо)
До порядку денного пленарного засідання Верховної Ради планується включити законопроекти про місцеві вибори, питання про можливу відставку глави СБУ Валентина Наливайченка та економічні питання, які стосуються співпраці з МВФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко.
“Щойно на Раді коаліції погоджено, що закони про вибори будуть в порядку денному. Ми їх зараз включимо і будемо потім щодо дискутувати і визначатися, який з чотирьох законопроектів приймати за основу у першому читанні", - сказав Кононенко.
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За його словами, також до порядку денного будуть включені кадрові питання - щодо голови СБУ Наливайченка.
Крім того, це 8 законопроектів економічного блоку, які стосуються співпраці з Міжнародним валютним фондом, повідомив Кононенко.