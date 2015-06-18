Порошенко підписав подання до Ради щодо звільнення Наливайченка

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний документ глава держави зареєстрував у ВР сьогодні, 18 червня.

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Нагадаємо, Наливайченко був призначений головою СБУ 24 лютого 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко, за даними джерел, запропонував відправити у відставку голову СБУ Валентина Наливайченка.

Нагадаємо, Наливайченко заявив про підозри щодо екс-заступника генпрокурора Даниленка, які виникли в ході розслідування кримінального провадження у зв'язку з пожежею на нафтобазі в Київській області.