Місцеві вибори з елементами клоунади та політичного хабарництва

Циркова виборча вистава ще офіційно не розпочалася, а клоунів все більше виходить на арену. Старту ще ніхто не оголошував, а політики вже рвуться в бій, а когось в нього вкидають. Інтрига у Верховній Раді, яку ніхто не може красиво розплутати. Ті, хто щось знають, то мовчать, а решта придумують версії про те, чому Гройсмана, нібито, потягло в мерське крісло замість Кличка. Кращої історії для стравлювання між собою представників коаліції годі й придумати.

Деякі "Ударівці" закусили вудила, бо за Вітальку образливо, інші подумують куди б лижню прокласти у випадку якщо це таки правда. Гройсману також є чим зайнятися, доводячи всім і собі самому, що спікерство, то є те, що його цілком влаштовує і на ніщо інше не претендує. Аналітики мудрують над тим чи то Гройсмана підставили, зливши його "хотілки", чи то хтось в президентській команді Вітальку вирішив полякати, щоб приструнчити «ударівську групку» в фракції партії «Блок Петра Порошенка», а також поховати ще ненароджені мрії про окрему команду на місцевих виборах.

Що маємо на недалекому старті? Центральна виборча комісія залишається старою, "підвішаною" командою, в якій більшість членів з простроченими повноваженнями. А оскільки саме ЦВК формуватиме склад обласних, районних, міських (міст обласного значення, міст Києва, Севастополя) територіальних виборчих комісій, котрі встановлюють результати виборів місцевих депутатів, то зрозуміло чому так і не було змінено її склад - легше тиснути на тих, кому є про що згадати з минулого.

Політичні сили в парламенті намагаються переплюнути Партію регіонів в її не найкращих традиціях- політичному підкупі тих, хто матиме відношення до організації виборів на місцях. Розглядалися два схожі законопроекти в Раді, котрими передбачалося скасувати тимчасову заборону на виплату призначених пенсій посадовим особам місцевого самоврядування, що працюють на виборних посадах, до складання ними своїх повноважень після проведення чергових місцевих виборів у 2015 році. Тобто спочатку коаліція ухвалює рішення про те, щоб внести зміни до пенсійного законодавства, заборонивши з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року виплачувати пенсію у період роботи особам на посадах, які дають право на призначення пенсій, або щомісячного довічного грошового утримання. І коли все більшою стає вірогідність, що вибори до місцевих рад таки відбудуться в жовтні 2015 року, то виникли такі законопроекти, бо, мовляв, за останній час велика кількість голів сільських, селищних, міських рад написали заяви на звільнення зі служби у зв'язку з виходом на пенсію.

Автор одного із законопроектів Максим Бурбак на засіданні парламенту зазначив, що, враховуючи те, що чергові місцеві вибори мають відбутися вже в поточному році, "постає нагальна потреба до їх проведення з метою недопущення залишення місцевих рад без голів скасувати заборону виплати пенсії працюючим пенсіонерам на виборних посадах в органах місцевого самоврядування". Оригінальність ситуації в тому, що цей депутат з фракції "Народний фронт", а саме урядом були ініційовані зміни до законодавства щодо обмеження пенсій.

Справді проблема є , бо в деяких селах безвладдя і немає кому навіть підписати довідку про смерть особи для поховання через те, що не має секретаря чи сільського голови.

Депутат від "Самопомочі" Альона Бабак зазначила, що норма про обмеження пенсій приймалася через відсутність коштів в Державному бюджеті . "А тут раптом вони з'являються? Давайте будемо відвертими і говорити, що ця норма дуже схожа на політичну корупцію, яку зараз ми тут депутати створюємо" - сказала вона. Позафракційний депутат Юрій Левченко пішов далі у свої висловлюваннях, мовляв, коаліція спочатку "наламає дров, знущаються над всією країною, над кожним пенсіонером», а потім намагається давати "окремим верствам населення політичного хабара". Законопроекти не прийняли, але кому треба було, то ті попарилися. І зовсім не факт, що до них не повернуться, хоча Регламент цього не дозволяє робити на поточній сесії. Але хіба когось колись такі порушення стримували?

За якою системою проводитимуться вибори? Чотири законопроекти про місцеві вибори є, але жоден з них немає на сьогодні необхідних мінімум 226 голосів. Історія банальна до непристойності. Вона повторюється при всіх владах. Спочатку розмови про те, що закони треба змінювати, бо система дуже не досконала, а має бути відкрита і такі різні красиві слова. А потім відбувається затягування з ухваленням рішень, пояснення, що нічого різко не можна змінювати, бо виборець не розбереться з нововведеннями і вибори будуть зірвані. Кожна з політичних сил хоче змінити закон під себе, щоб "не пролетіти". Про виборця ніхто і не думає. В парламенті була створена робоча група для підготовки законопроекту. Підготувала за участю експертів, в тому числі Комітету виборців України, але у фракції партії "БПП" розказують, що він дуже складний, що мало часу для його розкручування.

Поки що перспективи ухвалення котрогось із чотирьох є малоймовірними, але не виключено, що буде склепано якийсь гібрид, котрий буде далеко не кращий за нинішній діючий варіант. Бо справа не стільки в законі, скільки в небажанні упустити владу з рук і є намагання для цього задіювати будь-які методи.