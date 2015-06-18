Депутати близько 10 разів намагалися голосувати за порядок денний, Гройсман пропонує працювати без перерви

Верховна Рада не може визначитися із сьогоднішнім порядком денним засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент близько 10 разів намагався проголосувати за порядок денний, який з голосу був запропонований головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом. Цей порядок денний передбачає розгляд законопроектів, які стосуються економічних питань, співпраці з МВФ, 4 законопроекти про місцеві вибори та ратифікацію угоди з Європейським Союзом про отримання Україною макрофінансової допомоги в сумі до 1 млрд 800 млн євро.

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Гройсман запропонував депутатам працювати без обідньої перерви з 14.00 до 16.00.

Проте при голосуваннях не набирається 226 голосів народних депутатів. Не голосують група “УДАР” у складі фракції “Блок Петра Порошенка”, частково “Батьківщина” та частина фракції Радикальної партії.