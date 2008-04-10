Ющенко серед пісків висловив стурбованість за українську землю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований позицією Кабінету Міністрів щодо земельних питань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це глава держави сказав, відповідаючи в Єгипті на запитання журналістів щодо заяви прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, що стосувалася призупинення дії постанови уряду про продаж земель несільськогосподарського призначення.

«Мене турбує те, що уряд йде дорогою створення монополій, яка через непублічність, некерованість процесу може сформувати ще більш тінізований простір у організації земельних відносин, особливо в питанні щодо купівлі-продажу землі», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що таке рішення «крім корупції, тінізації нічого не додає». «Я ще раз попереджаю уряд, авторів розробки подібного документу, що цей документ повинен відповідати виключно ринковим засадам, гармонізуватися з територіальними інтересами, інтересами, перш за все, органів місцевого самоврядування», - наголосив він. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО підкреслив, що наразі позиція уряду сприяє «встановленню незрозумілого малоконтрольованого процесу у земельних відносинах, які сьогодні мають серйозну критику суспільства, ділових кіл».

Натомість, переконаний Президент, земельні відносини мають будуватися виключно на ринкових конкурентних засадах: «На ринку повинні бути присутні кілька структур і працювати на виключно конкурентній моделі. Це, власне кажучи, основна претензія, яка не врахована в рішенні уряду - і на це я хочу звернути увагу».

«Я не хочу, щоб аукціони, які проводяться і будуть проводитися таким механізмом, нам нагадували ситуацію, яка вже склалася наприклад, у Київській області, коли 2-3 особи, навіть представники певних державних структур, здійснюють по суті приватне управління колосальними ресурсними потенціалами», - також наголосив Президент.

Глава держави, крім того, звернув увагу на роль органів місцевого самоврядування в земельних відносинах.

[ назад ]