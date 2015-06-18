Рада почала розглядати законопроекти про місцеві вибори
17:36, 18 червня 2015Політика
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Народні депутати взялися за розгляд чотирьох законопроектів про місцеві вибори.
Рада нарешті приступила до розгляду проектів про місцеві вибори / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат від “Батьківщини” Сергій Соболєв заявив, що його політична сила свій законопроект №2831 знімає з розгляду і готова підтримати законопроект №2831-3 авторства депутатів від “Блоку Петра Порошенка”, Радикальної партії та “Народного фронту”.
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Водночас він наголосив на необхідності фіксації у законопроекті кількох принципових позицій, зокрема щодо того, щоб “не дати у жодному разі можливостей рейдерського захоплення місцевих осередків партій”, а також чітко визначити, як відбуватиметься голосування.
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