Рада дала хід закону про місцеві вибори, який дозволяє участь партій та блоків
18:31, 18 червня 2015Політика
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Верховна Рала ухвалила проект закону про місцеві вибори №2831-3, яким передбачено участь у місцевих виборах партій та блоків.
ВР ухвалила в першому читанні законопроект про місцеві вибори / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 271 із 337 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
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Депутати також проголосували за скорочену процедуру підготовки даного законопроекту до другого читання.
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