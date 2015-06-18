Рада дала хід закону про місцеві вибори, який дозволяє участь партій та блоків

Верховна Рала ухвалила проект закону про місцеві вибори №2831-3, яким передбачено участь у місцевих виборах партій та блоків.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 271 із 337 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Читайте такожРада почала розглядати законопроекти про місцеві вибори Депутати також проголосували за скорочену процедуру підготовки даного законопроекту до другого читання.

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