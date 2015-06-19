Аваков заявив, що конфлікт з "Торнадо" вичерпано

Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Фейсбук.

Він повідомив, що у розпорядження підрозділу було направлено спеціальну групу на чолі з двома заступниками міністра, яка вчора вночі прибула на місце і працювала у розташуванні підрозділу.

«Проблеми непорозуміння і конфлікту між бійцями підрозділу і військовою прокуратурою - вичерпані. І, говорячи прямо, були - м'яко кажучи - створені штучно непрофесійними і некоректними діями суміжників», - пише міністр.

Аваков зазначає, що на сьогодні йде «очищення» міліції, спецпідрозділів.

«І вигнання, і арешти "брудних" міліціонерів не мають кидати тінь на тих, хто чесно служив і служить Україні! Це принципово! Це стосується і роти МВС "Торнадо" - гідні бійці, чесно виконували свій обов'язок - ті, хто героїчно проявив себе під Іловайськом, Станицею Луганською - нестимуть службу далі - пройшовши переатестацію, і будучи зараховані до іншого підрозділу», - написав він.

Що стосується командира роти Руслана Онищенка і ще шести заарештованих міліціонерів за звинуваченням у низці тяжких злочинів, пише далі Аваков, то міру їх відповідальності визначить за підсумками слідства суд.

Читайте такожМатіос: Командир роти "Торнадо" виявився рецидивістом «Ще вчора в.о. командира "Торнадо" Микола Цукур чітко і ясно заявив, що підрозділ виконує всі накази міністра МВС і перебуває у повному управлінні і в складі сил АТО. Інспекційна група на чолі з двома заступниками міністрами - генералами Яровим і Руденком, яка прибула сьогодні на місце, - це повністю підтвердила», - повідомив міністр.

Аваков також пише, що особисто говорив сьогодні з в.о. командира. «Він мені доповів усі обставини події конфлікту і підкреслив повне вертикальне підпорядкування. Звичайно, бійці схвильовані арештами командира і ряду товаришів по службі - але повністю виконують усі команди і підкоряються військовій дисципліні. Бійці спецпідрозділу несуть службу відповідно до статуту. У частині - дисципліна і порядок», - повідомляє він.

Керівник МВС додав, що в розташуванні підрозділу зараз працює міністерська комісія, якій спільно з офіцерами роти поставлено завдання: «якнайшвидше ухвалити всі необхідні рішення і висновки - виконати наказ міністра і дати можливість чесним бійцям виконувати головну задачу воїна сьогодні - берегти Україну від ворога».

Читайте такожБійців "Торнадо" не було на передовій у період, що досліджується у кримінальній справі - МатіосЯк повідомляв УНІАН, 18 червня прес-служба МВС повідомила, що співробітники Департаменту внутрішньої безпеки МВС і Головної військової прокуратури ГПУ затримали командира і сімох бійців роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».

Після цього Аваков повідомив, що суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для затриманих представників спецроти «Торнадо». Їм висунуто обвинувачення, в тому числі в незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, вбивстві і низці інших тяжких злочинів.

За словами Авакова, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту без внесення застави, ведуться слідчі дії.