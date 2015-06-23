ЗМІ оприлюднили нові подробиці затримання підозрюваних у вбивстві Бузини

Як пише Апостроф, за словами співрозмовника в МВС, спочатку була скептично сприйнята версія про іноземний слід і "руку Москви" у злочині. В якості пріоритетної слідство почало розробляти версію, згідно з якою до вбивства журналіста можуть бути причетні члени радикальних націоналістичних угруповань або учасники добровольчих формувань, які повернулися із зони АТО.

Читайте такожПідозрюваного у вбивстві Бузини Поліщука випустили з Київського СІЗО

За даними джерела, версія про те, що Бузину убили росіяни, яку розтиражували ЗМІ і політики, ймовірно, зіграла на користь слідству. "Схоже, що злочинці швидко повірили, що слідство буде розробляти саме зовнішній слід, і втратили пильність", — сказав представник МВС. Він зазначив, що побічно на користь того, що журналіста могли вбити представники націоналістичних організацій, вказувала й реакція в соцмережах, де прихильники правих організацій, за даними міліціонера, підносили розстріл Бузини як "подвиг патріотів, які ліквідували ворога України".

Слідство також звернуло увагу на італійські номери автомобіля, на якому зникли злочинці. За даними правоохоронців, машини з іноземними реєстраційними номерами масово стали з'являтися на дорогах України з 2014 року.

"З початком АТО волонтери почали переганяти б/у автомобілі з країн ЄС в Україну, компенсуючи, таким чином, брак автотранспорту для новостворених добровольчих батальйонів і ВСУ. Більшість машин при цьому не розмитнювали і не реєструвалися в МВС. Частина авто надходила на фронт, проте частина потрапляла до перекупників, які потім продавали їх будь-кому за ціною нижче, ніж міг коштувати офіційно зареєстрований автомобіль. ДАІ далеко не завжди виявляла інтерес до таких автомобілів, особливо в зоні АТО й прилеглих до неї областях", - зазначають у виданні.

Читайте такожПідозрюваний у вбивстві Бузини заявив, що його не було у Києві під час скоєння злочину

Слідство з'ясувало, що продавцем машини був уродженець Таджикистану, певний Равшан Д. Він розповів правоохоронцям, кому і за яких обставин продав машину, а також в загальних рисах описав покупців. Опис в цілому відповідав особистостям Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Потім МВС отримало санкцію на прослуховування телефонів обох підозрюваних, в ході якого отримала відомості, принаймні, про непряму причетність затриманих до вбивства. Більш того, в машині виявилися деякі речі підозрюваних, які відразу ж були відправлені на експертизу ДНК. Оперативно-розшукові заходи в цілому тривали близько двох місяців, після чого вранці 18 червня Поліщука і Медведько вирішено було затримати, оскільки існував ризик, що вони можуть втекти в зону АТО. Їх доставили в будівлю колишнього столичного УБОЗ на вул. Горького, 113.

За даними видання, велике значення в розшуку злочинців зіграли кадри і оперативні розробки колишніх Головного й столичного управлінь МВС по боротьбі з організованою злочинністю.

"У ході розслідування розроблялося безліч націоналістичних угруповань, відпрацьовувався передбачуваний склад групи, яка скоїла вбивство журналіста, використовувалися дані агентів серед представників організацій правого спрямування. Особлива увага приділялася Київській області і Києву", - пише видання.

Як наголошується, наскільки можна зрозуміти з матеріалів слідства, МВС вважає, що безпосереднім виконавцем, який вистрілив в Бузину, був Андрій Медведько. Проби ДНК, взяті зі слідів в покинутому автомобілі Ford Focus, за даними міліції, збіглися з даними матері Медведька і результатами проб, взятих при експертизі речей затриманого, які слідство вилучило при обшуку у нього в квартирі. Зброю, з якої був застрелений журналіст, виявити поки не вдалося.

Вважають, що в розслідуванні поки ще далеко до повного завершення. "Ще необхідно встановити, чи було це вбивство акцією одинаків або за ними стояв конкретний замовник, а також встановити, скільки всього було злочинців", — вважає співрозмовник. За версією МВС, їх було як мінімум троє.

Як повідомляв УНІАН, за підозрою у вбивстві Бузини були затримані двоє киян Медведько Андрій Олександрович, 27.09.1989 р.н., Поліщук Денис Валерійович, 14.06.1990 р.н. Медведько був членом самооборони Майдану і бійцем батальйону "Київ-2".

Через деякий час був затриманий третій підозрюваний, якого незабаром відпустили. Варто відзначити, що ім'я третього підозрюваного представники правоохоронних органів не назвали.

Підозрюваних Поліщука та Медведька Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив заарештувати на два місяці.

Однак сьогодні, 23 червня, підозрюваного у вбивстві Бузини Поліщука відпустили з СІЗО після внесення застави в сумі 5 мільйонів гривень Олексієм Тамразовим, якого називають власником ТОВ "Всеукраїнська медіа група" (сайт theinsider.ua).

Як повідомлялося, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці біля будинку, де він жив.