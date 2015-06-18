Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Бузини Поліщука на два місяці - журналіст
Шевченківський районний суд міста Києва постановив заарештувати підозрюваного у вбивстві публіциста та письменника Олеся Бузини Дениса Поліщука на два місяці.
Про це у Facebook повідомив присутній у залі суду журналіст Олександр Рудоманов.
Читайте такожПідозрюваний у вбивстві Бузини заявив, що його били після затримання - журналістПідозрюваного також можуть звільнити під заставу в 5 мільйонів гривень, повідомляє журналіст. Засідання щодо запобіжного заходу другому підозрюваному Андрію Медведьку триває.
Як повідомлялося, Олеся Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці біля будинку, де він мешкав.
Сьогодні, 18 червня, правоохоронці затримали двох киян за підозрою у вбивстві Бузини. Пізніше голова МВС Арсен Аваков заявив про затримання третього підозрюваного.
Двох затриманих - Вадима Поліщука та Андрія Медведька - привезли до Шевченківського райсуду для обрання запобіжного заходу.