Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Бузини Поліщука на два місяці - журналіст

Про це у Facebook повідомив присутній у залі суду журналіст Олександр Рудоманов.

Читайте такожПідозрюваний у вбивстві Бузини заявив, що його били після затримання - журналістПідозрюваного також можуть звільнити під заставу в 5 мільйонів гривень, повідомляє журналіст. Засідання щодо запобіжного заходу другому підозрюваному Андрію Медведьку триває.

Як повідомлялося, Олеся Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці біля будинку, де він мешкав.

Сьогодні, 18 червня, правоохоронці затримали двох киян за підозрою у вбивстві Бузини. Пізніше голова МВС Арсен Аваков заявив про затримання третього підозрюваного.

Двох затриманих - Вадима Поліщука та Андрія Медведька - привезли до Шевченківського райсуду для обрання запобіжного заходу.