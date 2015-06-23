Голова Апеляційного суду Києва заявляє, що його незаконно позбавили волі на три дні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

Чернушеко заявив: «Мене незаконно позбавили на три дні».

За його словами, його позбавили можливості виходити з кабінета з 19 до 22 червня (у цей час проходив обшук в його робочому кабінеті). «Ви чули від генпрокурора про те, що нібито голова суду забарикадувався в своєму службовому кабінеті і впродовж трьох днів не виходив з цього кабінету», - сказав Чернушенко.

Він зазначив, що впродовж трьох днів перебував у кабінеті, в якому проводився обшук слідчими Генпрокуратури і співробітниками СБУ.

«Вилучили багато різних документів та речей, які не мають жодного відношення до тих фактів, які зазначені в ухвалі слідчого судді», - зауважив Чернушенко.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, що 23 червня внесе до Верховної Ради подання на зняття суддівської недоторканності, затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва Чернушенка.

За словами Шокіна, Чернушенко на даний момент не є затриманим. "Він перебуває у приміщенні суду апеляційного. Не хоче звідти виходити...", - зазначив Шокін.

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У прес-службі Генпрокуратури повідомили, що Головним слідчим управлінням ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного втручання службовими особами Апеляційного суду Києва в роботу автоматизованої системи документообігу цього суду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.376-1 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 19 червня Генпрокуратурою спільно з СБУ проведено обшук приміщень Апеляційного суду Києва. «За результатами обшуку було вилучено грошові кошти, сервери і комп’ютерне обладнання, на якому знаходиться база автоматизованої системи документообігу суду, а також встановлені систематичні факти незаконного втручання в автоматизовані системи суду з боку службових осіб суду, у тому числі суддів», - пояснили в ГПУ. Після проведення необхідних слідчих дій вилучене обладнання було повернуто.

Генпрокуратурою підготовлено клопотання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо відсторонення від посади голови Апеляційного суду Києва, а також подання до ВР щодо надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За даними Шокіна, у робочому кабінеті Чернушенка в ході обшуку було вилучено 6,5 тис. доларів.