СБУ знайшла підтвердження приїзду Суркова до Києва під час Євромайдану

Про це УНІАН повідомив заступник генпрокурора Олексій Баганець.

“На мій запит СБУ відповіла, що в них є дані, що Сурков приїжджав у Київ під час подій на Майдані”, - сказав Баганець.

Водночас він зазначив, що в СБУ наразі немає даних, чи був Сурков причетний до організації розстрілу активістів Майдану.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що спецслужба розпочала розслідування щодо причетності Суркова до дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні.

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Він зазначив, що СБУ разом з Генпрокуратурою вивчила всі наявні матеріали щодо приїзду в Україну Суркова і трьох генералів ФСБ РФ у грудні 2013 року та січні 2014 року.

“На сьогодні ми говоримо, що в січні минулого року група російських генералів працювала у Службі безпеки і зустрічалась з найвищим керівництвом нашої держави... Всі групи координувалися саме громадянином РФ 1964 р.н. (Сурковим)”, - сказав Наливайченко.