Німецький суд не випустив під заставу українського банкіра, який працював на Курченка

Про це повідомляє у п'ятницю українська служба Deutsche Welle.

Суд пояснив своє рішення підвищеною небезпекою втечі підозрюваного. Тому Тимонькін не вийде під заставу і залишиться у в’язниці міста Коттбуса, куди його помістили після затримання 14 червня в аеропорту Берлін Шенефельд.

У рішенні суду зазначено, що злочинні дії, які інкримінуються підозрюваному в Україні, підпадають і під дію німецького Кримінального кодексу. Це головна передумова для початку процедури екстрадиції.

Чи буде Тимонькіна видано Україні, вирішить також суд, коли з Києва надійдуть усі необхідні документи. Це може зайняти не один місяць.

Підозрюваний, як зазначено у документах суду, не дав згоду на спрощену процедуру екстрадиції до України. Отже, він залишатиметься у Німеччині доти, доки суд не розгляне питання правомірності його видачі Україні.

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Нагадаємо, 16 червня суд у Німеччині заарештував українського банкіра Тимонькіна.

Зокрема адвокат Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту Анатолій Башловка прокоментував це рішення так: "Велика подяка ЗМІ, які не дали це питання спустити на гальмах і тим самим змусили нашу Генеральну Прокуратуру професійно працювати в цьому питанні. Я сподіваюся, що питання з видачею пана Тимонькіна буде вирішено позитивно. і в Україні ми з вами зможемо дізнатися багато цікавого про справи Курченко і УкрСоцБанку (ЮніКредит Банку) . Все таємне колись стає явним ".

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2014 року Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук заступника голови наглядової ради "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" ("Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЕК ) Бориса Тимонькіна.

Тимонькін підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 Кримінального кодексу, - створення злочинної організації з метою здійснення тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, здійснених такою організацією.

Компанія ВЕТЕК, що належала Сергію Курченку, була ключовим акціонером "Реал Банку", і "Брокбізнесбанку", які наразі ліквідовуються.

Сам Курченко також перебуває у розшуку.