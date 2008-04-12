Тимошенко головуватиме ще в одній комісії
05:47, 12 квітня 2008Політика
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Ющенко підписав указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО головою української частини Спільної українсько-узбецької комісії з всебічного співробітництва.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент призначив Ю.ТИМОШЕНКО головою української частини Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.
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