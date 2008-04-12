Мороз відхрестився від президентських амбіцій

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ не братиме участі у президентських виборах, але СПУ може висунути іншого кандидата на посаду глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я особисто не збираюсь брати участь в президентській кампанії», - сказав О.МОРОЗ, водночас зазначивши, що сьогодні на XIV позачерговому з’їзді партії делегати можуть визначитися, кому б хотіли «довірити цю відповідальну місію».

Відповідаючи на запитання журналістів, кого він бачить кандидатом від СПУ на майбутніх президентських виборах, О.МОРОЗ сказав: «У нас є чоловік п’ять, які можуть з цією місією справитися, – Валентина СЕМЕНЮК, Василь ЦУШКО, Станіслав НІКОЛАЄНКО і т.д. за списком».

На уточнююче запитання журналістів, що мовляв В.ЦУШКО нібито вже пішов з політики, О.МОРОЗ сказав, що В.ЦУШКО не пішов з політики, він проходить курс лікування.

Відповідаючи на запитання, чи не є висунення кандидатури СПУ на пост Президента свідченням можливості проведення позачергових виборів Президента України, О.МОРОЗ висловив сумнів у тому, що вони можуть відбутись.

О.МОРОЗ підкреслив, що висунення кандидата на президентські вибори на цьому партійному з’їзді дасть можливість вести агітаційну кампанію, роз’яснюючи позицію партії з актуальних для суспільства питань. Він наголосив, що головними завданнями партії вважає повернення її у владу, «у високу політику». За словами О.МОРОЗА, іншим важливим завдання СПУ є завершення політичної реформи, розпочатої у 2004 році.

«У порівнянні з цим президентство не варто нічого », - зазначив він.