Турчинов сказав, скільки бютівців планує привести до Київради

Перший віце-прем’єр-міністр України, кандидат на посаду Київського міського голови від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ розраховує, що на дострокових виборах до Київради від Блоку Юлії Тимошенко буде обрано 60-80 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на суботнику в одному з київських парків.

За словами О.ТУРЧИНОВА, дуже важливо, щоб у Київраді була представлена потужна команда БЮТ.

«Я думаю, що в принципі 60-80 місць – це та планка, яку ми перед собою ставимо», - сказав О.ТУРЧИНОВ, відповідаючи на питання, на який результат розраховує БЮТ на виборах до Київради.

Він також висловив думку, що у Київраді мають бути представлені всі політичні сили, які мають підтримку у столиці.

«Ми не претендуємо на 120 місць (саме стільки депутатів нараховується у Київраді – УНІАН), бо повинна бути дискусія, критика і опозиція», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня на конференції столичної міської організації БЮТ блок сформував виборчий список для участі в дострокових виборах Київради.

Зокрема, до першої п`ятірки увійшли лідер БЮТ, глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО, перший віце-прем`єр-міністр України О.ТУРЧИНОВ, народний депутат Микола ТОМЕНКО, Олександр ЗІНЧЕНКО, актор Анатолій ХОСТІКОЄВ.