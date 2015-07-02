У Раді вимагають розглянути питання про відставку глави МОЗу Квіташвілі

13:30, 02 липня 2015
Політика
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Депутатська група «Партія «Відродження» звертається до Голови Верховної Ради України із закликом пришвидшити розгляд питання про відставку Міністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі.

Квиташвили / Фото: УНИАН

За 7 місяців роботи у якості очільника МОЗУ міністр себе  дискредитував і не впорався із поставленими завданнями. 

«В галузі охорони здоров’я досі не розпочато закупівлю ліків по державним програмам.  Це стосується препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД (поставлено лише один препарат  - «Ламівудин», хоча для схеми лікування потрібні кілька) та хворих на гіпертонію (МОЗ  зупинило пілотний проект з лікування гіпертонії, що залишило без ліків 3 млн українців)», - пояснює депутат групи «Партія «Відродження» Андрій Шипко.

Така ж  ситуація з медичними виробами.  За його словами, із 300 необхідних стандартів, без яких неможливо буде провести оцінку відповідності медичного виробу, а значить і допустити його на ринок України, МОЗ затвердив лише 51. За такого підходу з вітчизняного ринку невдовзі можуть зникнути навіть шприци.  

Бездіяльність  Квіташвілі  руйнує систему охорони здоров’я України, а і загрожує з 1 січня 2016 залишити  без фінансування тисячі українських лікарень. Саме тому затягувати процедуру звільнення очільника МОЗ не можна. «Партія «Відродження» вимагає негайно включити постанову про звільнення Міністра охорони здоров’я (№ 2864) до порядку денного, і нарешті розглянути її.

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