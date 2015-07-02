У Раді вимагають розглянути питання про відставку глави МОЗу Квіташвілі

За 7 місяців роботи у якості очільника МОЗУ міністр себе дискредитував і не впорався із поставленими завданнями.

«В галузі охорони здоров’я досі не розпочато закупівлю ліків по державним програмам. Це стосується препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД (поставлено лише один препарат - «Ламівудин», хоча для схеми лікування потрібні кілька) та хворих на гіпертонію (МОЗ зупинило пілотний проект з лікування гіпертонії, що залишило без ліків 3 млн українців)», - пояснює депутат групи «Партія «Відродження» Андрій Шипко.

Така ж ситуація з медичними виробами. За його словами, із 300 необхідних стандартів, без яких неможливо буде провести оцінку відповідності медичного виробу, а значить і допустити його на ринок України, МОЗ затвердив лише 51. За такого підходу з вітчизняного ринку невдовзі можуть зникнути навіть шприци.

Бездіяльність Квіташвілі руйнує систему охорони здоров’я України, а і загрожує з 1 січня 2016 залишити без фінансування тисячі українських лікарень. Саме тому затягувати процедуру звільнення очільника МОЗ не можна. «Партія «Відродження» вимагає негайно включити постанову про звільнення Міністра охорони здоров’я (№ 2864) до порядку денного, і нарешті розглянути її.