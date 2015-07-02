У Раді вимагають розглянути питання про відставку глави МОЗу Квіташвілі
Депутатська група «Партія «Відродження» звертається до Голови Верховної Ради України із закликом пришвидшити розгляд питання про відставку Міністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі.
За 7 місяців роботи у якості очільника МОЗУ міністр себе дискредитував і не впорався із поставленими завданнями.
«В галузі охорони здоров’я досі не розпочато закупівлю ліків по державним програмам. Це стосується препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД (поставлено лише один препарат - «Ламівудин», хоча для схеми лікування потрібні кілька) та хворих на гіпертонію (МОЗ зупинило пілотний проект з лікування гіпертонії, що залишило без ліків 3 млн українців)», - пояснює депутат групи «Партія «Відродження» Андрій Шипко.
Така ж ситуація з медичними виробами. За його словами, із 300 необхідних стандартів, без яких неможливо буде провести оцінку відповідності медичного виробу, а значить і допустити його на ринок України, МОЗ затвердив лише 51. За такого підходу з вітчизняного ринку невдовзі можуть зникнути навіть шприци.
Бездіяльність Квіташвілі руйнує систему охорони здоров’я України, а і загрожує з 1 січня 2016 залишити без фінансування тисячі українських лікарень. Саме тому затягувати процедуру звільнення очільника МОЗ не можна. «Партія «Відродження» вимагає негайно включити постанову про звільнення Міністра охорони здоров’я (№ 2864) до порядку денного, і нарешті розглянути її.