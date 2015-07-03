Transparency International попереджає про високі корупційні ризики в Україні

Про це йдеться у новому звіті міжнародної організації Transparency International, опублікованому у четвер, 2 липня, повідомляє Радіо Свобода.

Фахівці Transparency International проаналізували у Вірменії, Азербайджані, Грузії, Молдові та Україні роботу десятків установ, відповідальних за попередження та боротьбу з корупцією.

У звіті мовиться, що ці країни у найближчі п’ять років планують отримати 16,6 мільярда доларів допомоги від Євросоюзу, а ризик, що ці гроші будуть розкрадені «неприйнятно високий». Попри те, що ці п’ять країн ухвалили низку законів щодо боротьби з корупцією, політичні та бізнес-еліти й надалі мають сильний вплив на судову та законодавчу владу, наголошують у Transparency International.

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«Політично мотивоване слідство і вплив влади на судовий процес є особливо проблематичним в Україні та Молдові», – мовиться у звіті.

У Transparency International додають, що у регіоні також спостерігається тенденція до посилення контролю ЗМІ та громадянського суспільства – це стосується зокрема Вірменії та Азербайджану.

Як повідомляв УНІАН раніше, експерти Transparency International побоюються, що через рік Віктор Янукович і його соратники можуть повернути собі всі заморожені активи.