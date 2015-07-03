Махніцький та Баганець переховуються від європейського правосуддя - Портнов

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив екс-перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов, який раніше ініціював кримінальне переслідування чиновників. Він також розмістив відповідну повістку бельгійського судового пристава, адресовану Міністерству юстиції України, яке відповідно до Гаазької конвенції відповідає за вручення таких документів українським громадянам, які викликаються в міжнародні судові інстанції, повідомляє Закон і Бізнес.

Як повідомлялося раніше, судове засідання за обвинуваченням екс-керівників Генпрокуратури Олега Махніцького та Олексія Баганця в шахрайстві, фальсифікації документів і наклепі, розпочате органами прокуратури Бельгії, мало відбутися 17 червня, однак було перенесено у зв'язку з неявкою підозрюваних до суду. Махніцкій і Баганець на вимогу королівського прокурора Бельгії були викликані в суд Брюсселя для з’ясування обставин у справі №А192029 за заявою А.Портнова. У заяві, прийнятій бельгійським судом, наведені докази фальсифікації відносно нього відомостей, направлених українськими чиновниками в Євросоюз, які стали причиною накладення знятих недавно санкцій.

Адвокат Сергій Демеченко, що представляє інтереси Портнова, направляв на адреси, за якими можливо перебувають розшукувані особи, або де могли допомогти в передачі їм інформації, листи з повістками.

Разом з тим, Міністерство юстиції, пославшись на те, що бельгійські судові пристави у повістці послалися не на ту Конвенцію, не вручили повістки підозрюваним. Про це свідчать заперечення, які були представлені Мін'юстом уже в українському суді у справі про бездіяльність міністерства. Копія відповідного документа також є у відкритому доступі.