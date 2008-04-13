Сумчани просять Ющенка повернути їм губернатора і людське ставлення

На Сумщині розпочалась акція під назвою "Ми за ефективну кадрову політику", в ході якої триває збір підписів під відкритим листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо «безпідставного» звільнення екс-голови Сумської облдержадміністрації Павла КАЧУРА.

Як передає кореспондент УНІАН, громадські активісти планують розгорнути намет у центрі Сум на вулиці Соборній для збору підписів громадських організацій та мешканців області.

«Сумчани з тривогою і прикрістю сприйняли звістку про звільнення з посади голови Сумської ОДА Павла КАЧУРА. Громадськість Сумщини вважає, що таке рішення прийняте через викривлену інформацію або ж її брак. Невмотивованість звільнення породжує неоднозначні думки щодо вивіреності стратегії та методів кадрової політики у команді Глави держави», - зазначається у листі до В.ЮЩЕНКА, зачитаному на прес-конференції представниками ініціативної групи акції «Ми за ефективну кадрову політику».

У ньому також наголошується, що «сумська громада щиро вдячна П.КАЧУРУ за те, що упродовж року та трьох місяців він демонстрував приклад ефективної роботи першого керівника області з новим управлінським мисленням та підходами до впровадження в області державних рішень, президентських ініціатив, пріоритетів та принципів, моральних засад - курсу, взятого демократичною командою, яку підтримує все українство».

Автори листа звертають увагу президента України на те, що П.КАЧУР «наповнив новим змістом роботу державного службовця і продемонстрував уміння працювати на високий кінцевий результат - і при цьому всю роботу будувати не заради паперової звітності - а через призму інтересів простих людей, задоволення їхніх потреб».

«Люди мають розуміти, що робить влада і для чого, прозорість її кроків можна забезпечити, інформуючи громаду, - це його (П.КАЧУРА –УНІАН) переконання. Керівники райдержадміністрацій а потім і він сам публічно складали звіти не вищому керівництву, а громаді. Це - стиль і принципи роботи П.КАЧУРА”, - говориться у листі.

Крім того, автори листа зауважують, що «вперше до керівників усіх рівнів не застосовувався підвищений тон, методи погроз і залякувань».

«Ми відчули себе людьми, яких поважають. Замість роботи «з-під палки на пана» - пошук оптимальних шляхів і зацікавленість у результаті. Не було бездумних кадрових чисток. Павло Степанович будував стосунки з нами як з партнерами, захоплював роботою і мав максимальну віддачу від підлеглих», - зазначають автори листа.

Крім того, вони звертають увагу на те, що П.КАЧУР «відкрив для себе Сумщину як край з надзвичайними можливостями і перспективами. Тому багато уваги приділяв питанням формування іміджу області, поширенню інформації про багатий і цікавий регіон».

Словом, як підсумовується у листі-зверненні до Президента, «на Сумщині вперше так пощастило з керівником і його зняття - чи не найбільша стратегічна помилка. Але, як відомо, немає таких помилок, які не можна виправити».