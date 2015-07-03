Рада закрила сьогоднішнє засідання, не розглянувши жодного законопроекту

Як передає кореспондент УНІАН, вона нагадала, що наступне засідання відбудеться у вівторок, 14 липня.

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Перед цим у сесійній залі сталася перепалка між народним депутатом від “Блоку Петра Порошенка” Світланою Заліщук і народним депутатом від Радикальної партії Ігорем Мосійчуком. Заліщук висловила обурення, за її словами, деякими нетолерантними висловами.

Депутати не розглянули жодного законопроекту. Вони намагалися розглянути законопроект про внесення змін до закону про Національну гвардію з пропозиціями президента України, але на голосування він не ставився, оскільки в сесійній залі не було необхідної для результативного голосування кількості депутатів.

Нагадаємо, сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Гройсман та президент Європейського парламенту Мартін Шульц підписали Меморандум про взаєморозуміння між ВРУ та Європарламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності.