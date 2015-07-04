У Москві проходить акція проти російського вторгнення в Україну (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, мерія російської столиці погодила участь 25 росіян у пікеті біля метро «Добринінська» з 14.00 до 15.30 за київським часом.

Як зазначила УНІАН учасниця пікету Олена Захарова, їй як росіянці соромно за те, що Росія «бомбить Україну», зокрема й від її імені.

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«Я не вважаю, що веде війну Путін, я вважаю - Росія воює з Україною», - сказала вона.

Захарова впевнена, що таке ставлення росіян до ситуації в Україні не через пропаганду по телебаченню, на її думку, людей «не можна так легко обдурити». Активістка вважає, що причина прихована в освіті росіян, навчанні в школі й інституті.

У свою чергу інший учасник акції Михайло Лашкевич наголосив, що на війну з Україною йдуть величезні гроші, що призводить до падіння рівня життя простих людей.

«Це наслідки для всіх росіян - незалежно від їх ставлення до влади. Все стало дорого. Наше гасло: «Ні війні проти України!» - сказав він.

Багато перехожих обурюються і відверто висловлюються проти учасників акції. Зокрема, одна із жінок назвала пікет «бандерівським шабашем», а чоловік, який проходив повз, дякував президенту РФ Володимиру Путіну за те, що «він дав роботу», також учасникам пікету пропонують «поїхати в улюблену Америку».

Прихильники й противники політики РФ дискутують про особисту роль Путіна в конфлікті на Донбасі та участі російських військовослужбовців у вбивствах громадян України.

Багато учасників пікету одягнені у вишиванки і прикріпили до одягу значки з написом: «Ні – війні».

Учасники акції тримають у руках плакати з написами: «В.В. Путін - натхненник і організатор всіх наших поразок», «Низький уклін героям України!», «Свободу Надії Савченко», а також плакати з цитатами вбитого біля стін Кремля російського опозиціонера Бориса Нємцова: «Похорон псковських десантників, які загинули на полях битви у Луганській області, не залишають жодних сумнівів у тому, що на сході України воюють регулярні російські війська»; «Операція із захоплення Криму почалася, коли Янукович ще був у Києві»; «Я не хочу, аби гинули люди. Не хочу, щоб гинули росіяни, не хочу, щоб гинули українці»; «Я вважаю злочином, просто справжнім злочином війну проти України» й інші.

Рух «Солідарність» регулярно проводить такі пікети вже більш як рік – з весни 2014 р. Головне завдання таких акцій - інформувати громадян РФ про соціально-економічні та політичні наслідки війни з Україною для самої Росії.