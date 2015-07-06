Квіташвілі: я недооцінив ту машину бюрократії, яка тут була

Про це в інтерв'ю "5 каналу" розповів міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі, передає Гордон.

Голова МОЗ повідомив, що дізнався про намір фракції БПП ініціювати його відставку із ЗМІ. "Я дізнався про це по телебаченню і з преси. Зі мною ні голова фракції, ніхто інший не спілкувався", – підкреслив Квіташвілі.

За словами міністра, несподіванкою для нього стала не стільки ініціатива його можливої відставки, скільки швидкість прийняття даного рішення. "Це довго готувалося, варилося, але для мене було дивно, що така ескалація цієї теми була за дні фактично", – сказав голова міністерства.

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За словами Квіташвілі, йому вдалося не лише змінити систему держзакупівель, але й адміністрування державних програм. "Всі концентруються на торгах, а там є проблеми і по номенклатурі, і по роздачі по країні", – підкреслив міністр.

Він також повідомив, що його команді вдалося відновити співпрацю з багатьма міжнародними організаціями, які вже не хотіли працювати з МОЗом через проблеми комунікації.

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"На їхні листи не відповідали, на їх зустрічі не приходили, англійською з ними не говорили. Ось, до речі, коли мова йде про держзакупівлі, закон більш або менш нормальний є, але навіть з ним міжнародні організації поки що не зовсім готові працювати. Вони і не були, до речі, готові. Ми показували їм, що ми інша команда, що не хочемо робити відкати і т. д. І міжнародне співтовариство почало реагувати на нас. Так само і внутрішнє медичне співтовариство, і фармацевтична індустрія, з якою ми кожен тиждень зустрічаємось. Імідж МОЗ нам якось вдалося підняти", – вважає Квіташвілі.

Міністр вважає, що його найбільшою помилкою за час роботи у Міністерстві стала недооцінка української бюрократії. "Я недооцінив ту машину бюрократії, яка тут була. Помилкою було обіцяти щось в короткі терміни, що потім стало неможливим", – зазначив глава МОЗ.

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Квіташвілі, повідомив, що на початку роботи над новими законами у лютому він пообіцяв внести їх на розгляд парламенту найближчим часом. "Коли я це зробив, один хороший юрист сказав: "Ви що, в березні думаєте"? Ну ясно, що в березні. Він говорить, що неможливо. Як неможливо? На його думку, навіть до червня неможливо. І почав мені говорити про погодження, Кабмін і ще щось. Я думав, що вони жартують або лякають мене. Це ж у лютому було, а ось вже початок липня, і нічого в Раді немає! Було помилкою недооцінювати цю ситуацію", – розповів міністр.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Квіташвілі заявив про своє рішення піти у відставку з поста міністра охорони здоров'я України і оголосив, що написав заяву. На його думку, якщо він залишиться на посаді міністра, це зашкодить країні.