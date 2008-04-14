У БЮТ кажуть, що Турчинов не зніме кандидатуру за будь-яких обставин

Народний депутат, член фракції БЮТ Павло МОВЧАН спростовує поширену у ЗМІ інформацію про те, що кандидат у мери Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ може зняти свою кандидатуру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

П.МОВЧАН наголосив, що у БЮТ існує «чітка лінія на перемогу на дострокових виборах у столиці» і О.ТУРЧИНОВ не зніме свою кандидатуру за будь-яких обставин.

«Ми абсолютно переконані, що наступним мером Києва стане Олександр Валентинович ТУРЧИНОВ», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні радіо «Свобода» розповсюдила коментар П.МОВЧАНА, у якому він не виключив зняття кандидатури О.ТУРЧИНОВА з виборів мера Києва.

«Мені здається, що тут треба багато докласти сили, або шукати порозуміння з одним з тих, хто має сьогодні вищі рейтинги. Бо маленький період для старту не дає можливості розкрутити претендента на цю посаду Олександра ТУРЧИНОВА. Безперечно, будуть домовленості» – цитує слова П.МОВЧАНА радіо “Свобода”.