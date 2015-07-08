Суд арештував заступника прокурора Київщини з правом внесення застави

Про це УНІАН повідомив адвокат Віктор Петруненко.

Відповідне рішення суд ухвалив близько опівночі.

Як зазначив Петруненко, подання Генпрокуратури розглядав особисто голова Печерського районного суду Києва.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн першому заступнику начальника Головного слідчого управління (ГСУ) Генпрокуратури Володимиру Шапакину.

Також, цивільній особі, яка була затримана разом із першим заступником начальника Головного слідчого управління (ГСУ) Генпрокуратури України Володимиром Шапакіним та заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем, Валерію Гібаленку Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за підозрою в хабарництві та з правом внесення застави в сумі 3 млн 200 тисяч грн.

За даними прес-центру СБУ, в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня було затримано першого заступника голови Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна і заступника прокурора Київської області Корнійця.

У затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності.

Встановлено, що посадовці прокуратури вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а у заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає безальтернативне позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.