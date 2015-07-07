Суд заарештував цивільного, затриманого разом прокурорами-корупціонерами

Про це УНІАН повідомив адвокат Віктор Петруненко.

Гибаленко був затриманий разом із першим заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України Володимиром Шапакіним і заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем.

За словами адвоката, цивільна особа є приватним підприємцем. Також Петруненко зазначив, що наразі судове засідання щодо обрання запобіжного заходу заступнику прокурора Київщини триває.

Як зазначив Петруненко, подання Генпрокуратури розглядає особисто голова Печерського районного суду Києва.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн першому заступнику начальника Головного слідчого управління (ГСУ) Генпрокуратури Володимиру Шапакину.

За даними прес-центру СБУ, у результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня затримали першого заступника голови Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакина та заступника прокурора Київської області Корнійця.

У затриманих вилучено близько 500 тис. доларів і коштовності.

Встановлено, що посадові особи прокуратури вступили в корупційний зговір і отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку у підприємства, яке займалось видобуванням піску в Київській області. За «допомогу» у поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а у заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає безальтернативне позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.