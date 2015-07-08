Порошенко анонсував зустріч з країнами-сусідами України з питання спільних пунктів пропуску
17 липня українські чиновники проведуть зустріч з представниками країн-сусідів України на західному кордоні щодо спільних пунктів пропуску на кордоні.
Про це повідомив президент Петро Порошенко на нараді з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів в Одесі.
Читайте такожДля боротьби з контрабандою Порошенко хоче відкрити спільні пункти пропуску на кордоні
"17-го числа відповідні українські посадовці - голови Фіскальної служби, Державної прикордонної служби, міністр закордонних справ - проведуть консультації з країнами, які межують з Україною: Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, і ми запроваджуємо спільний графік, коли… прикордонники спільно виходять на контроль, а митники спільно приймають пакет документів та оформлюють як експорт з ЄС, так і імпорт в Україну", - сказав президент.
Як повідомляв УНІАН, 3 липня Петро Порошенко заявив про активну роботу України з організації діяльності спільних пунктів пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу: Польщею, Угорщиною, Румунією та Словаччиною.