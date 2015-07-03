Президент заявив про активне створення спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС

Президент Петро Порошенко заявляє про активну роботу України з організації діяльності спільних пунктів пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу: Польщею, Угорщиною, Румунією та Словаччиною.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу “Україна”.

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За словами президента, він уже провів низку консультацій з цього приводу з лідерами країн-сусідів на західному кордоні, а профільним відомствам дані відповідні доручення.

"На кожній дільниці кордону ми зробимо все в найкоротший період, щоб у нас були спільні пункти пропуску", - сказав Порошенко.