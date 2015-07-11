Балога назвав умови здачі зброї "Правим сектором"

Народний депутат Віктор Балога заявляє, що його запросили бути посередником у конфлікті в Мукачеві.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Зараз я на місці, де перебуває "Правий сектор". Запросили бути переговорником. Заради припинення кровопролиття, я прийняв цю пропозицію", - написав депутат.

Зараз я на місці, де перебуває "Правий сектор". Запросили бути переговорником. Заради припиненя кровопролиття, я прийняв... Posted by Віктор Балога on 11 липня 2015 р.

За словами Балоги, бійці готові "здатися", але за наступних умов: має бути рішення Яроша щодо складання зброї. Також бійці вимагають гарантій, що їх відправлять одразу на Київ у СБУ.

"Довів їхні вимоги до керівництва держави. Щоб не було кровопролиття, зараз потрібне тільки одне рішення. Політичне", - повідомив депутат.

Читайте такожСитуацію в Мукачеві стабілізовано - ГеращенкоЯк повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті перестрілки з участю бійців "Правого сектору" постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих. В результаті стрілянини загинули 3 людини.

"Група озброєних осіб чисельністю 15 – 20 чоловік приїхала на об'єкт, з яким пов'язаний народний депутат України, що має за плечима сумний досвід 90-х років, – Михайло Ланьо", – повідомив Геращенко.

За його даними, на місце конфлікту прибули наряди міліції, по яким нападники відкрили вогонь зі стрілецької зброї і випустили кілька гранат з гранатометів. Пострілами з гранатометів нападники знищили два міліцейські автомобілі.

В ПС заявили, що через події "весь Військово-політичний рух "Правий сектор" піднято по бойовій тривозі".

Крім цього ситуацію з перестрілкою в Мукачеві також прокоментував лідер ПС Дмитро Ярош.

Разом з тим до Мукачева вирушили підрозділи спеціального та оперативного призначення Національної гвардії України для надання допомоги у затриманні злочинців.