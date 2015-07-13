У Брюсселі розпочав роботу Комітет асоціації Україна - ЄС (фото)

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що Комітет асоціації є другим за важливістю інституційним органом з її виконання після Ради асоціації, засідання якої відбулося у грудні 2014 року.

Українську делегацію на засіданні очолює заступник міністра Кабінету міністрів України – директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції Наталія Гнидюк; делегацію ЄС – генеральний директор Європейської служби зовнішньої діяльності (ЄСЗД) з питань Європи та Центральної Азії Луїс-Філіпе Фернандес де ла Пенья.

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Засідання триватиме протягом двох днів (13-14 липня), під час яких сторони обговорюватимуть питання політичного, торговельно-економічного та секторального співробітництва між Україною та ЄС, від реалізації яких залежить інтеграція України до ЄС.

В обговоренні братимуть участь представники інституцій ЄС, а також 16 заступників міністрів, відповідальних за питання євроінтеграції, які займаються реалізацією Угоди про асоціацію в Україні.