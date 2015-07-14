У Раді наполягають на вдосконаленні функціонування ринку природного газу

Голова Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, заступник Голови фракції «Народний фронт» Микола Мартиненко звернувся до керівництва Парламенту з проханням включити до порядку денного цього сесійного тижня низки законопроектів щодо вдосконалення функціонування ринку природного газу України.

Про це він заявив під час Погоджувальної ради.

За словами Мартиненка, парламент має розглянути наступні законопроекти: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність до положень Закону України "Про ринок природного газу" (стосовно особливостей провадження господарської діяльності на ринку природного газу у перехідний період) (№2312а) та про заходи економічної стабілізації Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України (№2060а).

«На сьогодні комітетом підготовлено 25 законів для розгляду в залі, з них позитивний висновок є по шести законах. Один підготовлений до другого читання», - зазначив Микола Мартиненко і закликав «ставити хоча б ті закони, які мають позитивний висновок Комітету і таким чином встановлювати черговість».

«Крім того, є законопроекти, де наш комітет не був головний, але вони дуже важливі для паливно-енергетичного комплексу – №2336, №2331а, №2120 та №2309 - їх також немає в порядку денному», - заявив Голова Комітету.

«Виходячи з цього, я просив би поставити на поточний сесійний тиждень в порядок денний хоча б два - технічний законопроект №2312а, який пов'язаний з введенням у дію закону про ринок природнього газу», - сказав представник «Народного фронту».

Другий документ, за словами народного депутата, це законопроект №2060а, який стосується «Чорноморнафтогазу», що має заблоковану власність не лише в Криму, а й в інших регіонах світу.

«Поки ми не будемо працювати, він загубить цю власність», - резюмував голова Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу.