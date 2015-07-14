Рада дозволила Гройсману направити Порошенку зміни до закону про прокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, така можливість з'явилася після того, як парламент не підтримав проект постанови про скасування рішення ВР від 2 липня 2015 року за підтримки цього закону у другому читанні і в цілому. За скасування проголосували лише 90 депутатів при необхідних 226 голосах. Один з авторів проекту постанови Віктор Чумак (фракція БПП) зазначив, що цей закон містить "небезпечні норми", які ставлять під загрозу незалежність антикорупційної прокуратури".

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Чумак зазначив, що розгляд проектів постанов у регламентному комітеті проходив у закритому режимі, він навіть не був попереджений про їхній розгляд.

Як відомо, згідно з регламентом ВР, якщо внесений проект постанови про скасування рішення ВР про ухвалення певного закону, то голова ВР не може підписати цей закон і направити його на підпис президенту України, поки не буде підтримано або не підтримали відповідну постанову.