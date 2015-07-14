В Раді хочуть підняти питання щодо правового статусу "Правого Сектору"

Про це в парламенті повідомив народний депутат, голова партії «Відродження» Віктор Бондар.

«Настав час для запитань, про які бояться говорити. Особовий склад Правого Сектору, який воює на Сході – герої! Ми їх поважаємо і підтримуємо! Вони реально захищають державу і простих людей від сепаратистів і агресорів. Але є й інші, які називаються «Правим сектором», а самі сидять озброєні на базах в центрі і на заході країни, їздять на вкрадених в Україні та ЄС машинах, віджимають бізнес, вимагають гроші та розстрілюють мирних громадян, а потім беруть дитину в заручники. Хто ці люди – захисники чи бандити?», - говорить Бондар.

Сьогодні більшість батальйонів мають чітке підпорядкування в українських силових структурах та тісно взаємодіють зі збройними силами України. Окрім ДУК «Правий сектор» та батальйону ОУН.

Партія «Відродження» вимагає заслухати керівників силових органів і дати правову оцінку діям окремих бійців «Правого сектору» по відношенню до мирних громадян України.

«Чому у Мукачевому виникла стрілянина і хто її спровокував, мають розслідувати правоохоронні органи України. Але люди з важким озброєнням, які їздять на джипах по мирному місту, – це ненормально. Тепер необхідний комплекс дій. Бійці «Правого сектору» мають визначитися з підпорядкуванням або Збройним силам України, або МВС. Тільки так до них повернеться довіра українців. Уряду при цьому треба розпочати реальну роботу з корупцією, оскільки саме низький рівень довіри до влади є основою для появи випадків, який стався в Мукачево. А парламенту розглянути питання про прийняття закону про добровольчий рух», - додав Бондар.