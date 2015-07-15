Під час Майдану керівництво СБУ за завданням ФСБ вело інформаційну війну проти України – Матіос

Як передає кореспондент УНІАН, про це головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання злочинного завдання представників ФСБ Росії за часів Революції Гідності «вище керівництво СБУ (Олександр Якименко, Володимир Тоцький, Сергій Ганжа та Володимир Бік) організувало завантаження через сервери Центру інформаційної безпеки ФСБ Росії до мережі інтернет відеоматеріалів, які негативно характеризували учасників Революції Гідності та європейську інтеграцію України».

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Своєю чергою, за словами Матіоса, фахівці ФСБ організували проведення спеціальної довготривалої операції у формі інформаційної війни проти України.

Зокрема, отримані від СБУ відеоматеріали «оброблялися» у частині спотворення реальних подій Революції Гідності та у перекрученому вигляді висвітлювалися через російські медіа-ресурси.

«Слідством Головної військової прокуратури у тісній співпраці з керівництвом та підрозділами СБУ докладено значних зусиль для отримання доказів вини підозрюваних. Важливу роль у цьому відіграв Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, експерти якого у короткий строк виконали надзвичайно об’ємну та складну експертизу», - додав головний військовий прокурор.

Також він наголосив, що «слідству спільно з експертами Інституту спеціальної техніки та судових експертиз вдалось розшифрувати закодовану переписку тих часів між СБУ та ФСБ Росії».

«Поряд із зазначеними результатами отримано й інші докази вини колишніх службових осіб колишнього керівного складу органу безпеки: результати допитів свідків (працівників СБУ), огляд документів, техніки, відеозаписів у російських ЗМІ у спотвореному вигляді», - резюмував Матіос.