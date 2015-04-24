Затриманих у Харкові трьох "беркутівців" залишили в СІЗО

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України продовжується активне розслідування у кримінальному провадженні про організацію незаконної протидії протестним акціям і вчинення масових вбивств та інших насильницьких злочинів у період листопада 2013 – лютого 2014 року», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Харкові троє беркутівців затримані за підозрою в розстрілі майданівців

Так, зазначили в ГПУ, за результатами розслідування подій 18 лютого 2014 року під час розгону працівниками правоохоронних органів мирної ходи до Верховної Ради у Маріїнському парку, на вулицях Грушевського, Інститутській, Кріпосному провулку в Києві вбито 5 осіб, спричинено вогнепальні поранення 62 особам та ще більше 400 отримали інші тілесні ушкодження.

Встановлена причетність до частини зазначених злочинів співробітників батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУ МВС України в Харківській області. Колишньому командиру зазначеного підрозділу та двом його підлеглим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 115 (замахи на вбивство) КК України, йдеться у повідомленні.

Як наголосив генеральний прокурор України Віктор Шокін, коментуючи затримання колишніх працівників «Беркуту», причетних до злочинів проти учасників Революції гідності: «Ніхто не буде забутий. Майданівські справи будуть доведені до кінця».

"За клопотанням Генеральної прокуратури України 23 квітня 2015 року Печерським районним судом м. Києва усім підозрюваним обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слід зазначити, що підозрювані на час затримання працювали в органах внутрішніх справ, а двоє на керівних посадах", - зазначили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, Шокін 21 квітня заявив, що у Харкові затримано трьох “беркутівців”, підозрюваних у розстрілі активістів Майдану.