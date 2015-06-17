Стець домовився із керівництвом Facebook про реагування на "бани" та проросійські пости

Про це на своїй сторінці Facebook написав заступник Стеця Артем Біденко.

Він повідомив, що міністр інформаційної політики провів зустріч з керівництвом європейського офісу Facebook цієї ночі.

"Неофіційно: міністр був досить жорсткий, в процесі зустрічі ми показали акаунти "ДНР-ЛНР" зі свастиками, трупами, і прямо у присутності директорів fb надіслали скарги на карикатури, які й раніше ніхто не блокував", - стверджує Біденко.

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При цьому показали акаунти громадян України, сторінки яких банили без причин.

"Розмову на тему "ось наші правила, ми суворо їх дотримуємося" нам вдалося перевести в сторону "давайте думати, як вийти з некрасивої ситуації", - наголосив Біденко.

Наразі сторони домовилися про те, щоб оперативно реагувати на нечесні бани та надсилати проросійських порушників.

"Чекаємо від них менеджера, якому від нас буде надходити інформація", - заявив заступник Стеця.