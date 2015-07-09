Порошенко: замовники злочинів Майдану ховаються у Москві

21:08, 09 липня 2015
Політика
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Замовники злочинів під час Революції Гідності на Майдані Незалежності ховаються у Москві.

фото @STsegolko

Таку заяву зробив президент Петро Порошенко під час церемонії відкриття фрески Сергія Нигояна у сквері Небесної Сотні в Києві (вул. Михайлівська, 24-26).

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"Безумовно, я як президент, як людина, яка пройшла Майдан з першої хвилини і до останньої, до нашої перемоги, я поділяю те незадоволення темпами розслідування злочинів Майдану. І не зважаючи на те, що справи виконавців вже в судах, справи організаторів, дякуючи тому, що прийнято закон, який дозволяє заочне судочинство, перші справи теж передані до суду, перші процеси вже починаються. Але замовники, на жаль, ховаються у Москві, яка стала справжнім пристанищем для наших негідників", - наголосив глава держави.

Петро Порошенко заявив, що терміну давності цим злочинам не існує.

Президент зазначив, що Сергію Нігояну по праву присвоєне звання Героя України.

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