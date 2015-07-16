Нуланд: децентралізація в Україні відповідає Мінським угодам

Вона закликає Росію також виконувати взяті зобов'язання у відповідності з положеннями Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Нуланд заявила сьогодні на брифінгу у Києві.

Представник Держдепартаменту зазначила, що завтра Верховна Рада України у першому читанні розгляне пакет конституційних змін, які, перш за все, стосуються делегування повноважень центральних органів влади місцевим.

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Вона нагадала, що цей пакет змін експерти Венеціанської комісії Ради Європи оцінили позитивно.

Нуланд наголосила, що вказані зміни до Конституції передбачають європейські стандарти децентралізації влади: надають всім регіонам України більше можливостей контролювати своє майбутнє, надають більше повноважень у бюджетному процесі, більше відповідальності у процесі покращення рівня життя, і більший рівень демократії на місцевому рівні,

а також сприятимуть зростанню економічного рівня регіонів.

Помічник держсекретаря США розповіла, що Сполучені Штати є дуже децентралізованою країною.

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"Ми вважаємо, що люди на рівні громад краще розуміють свої потреби, коли система урядування більш наближена до громадян", - відзначила Нуланд.

Вона очікує, що цим шляхом рухатиметься і Україна.

"В цьому є сила цього пакету законодавства, яке завтра буде розглядатися у першому читанні. Це також наблизить Україну до дотримання відповідних положень Мінських угод стосовно децентралізації та особливого статусу (урядування в окремих районах Донецької та Луганської областей). І це є дуже важливим. На кожній стадії виконання Мінських угод, починаючи від переговорів, які відбулися у лютому, Україна дуже наполегливо працювала над виконанням своїх зобов'язань, і це сприяє тому, що США, що країни Європи продовжуватимуть стояти поруч з Україною в наполяганні, щоб усі сторони-підписанти Мінських угод виконували свої зобов’язання", - наголосила Нуланд.

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Представник Держдепартаменту резюмувала, що за умови, коли Україна робить свої кроки у впровадженні положень Мінських угод, вона "знову закликає Росію і тих, кого вона підтримує на Донбасі, виконувати свої зобов'язання".

Як повідомляв УНІАН раніше, за словами Вікторії Нуланд, Україна на шляху реалізації важливих реформ повинна зламати стару олігархічну систему, щоб відповідати міжнародним демократичним стандартам управління.