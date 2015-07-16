Учасників перестрілки в Мукачевому шукають на площі 40 квадратних кілометрів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук.

За його словами, в результаті спецоперації було затримано чотирьох осіб, двоє з яких були поранені, прооперовані і перебувають в Ужгородській лікарні.

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“На сьогоднішній день ще шість осіб перебувають десь на території, як, я так підозрюю, 40 кв. км лісогірської смуги. Пошукові заходи тривають із залученням Національної гвардії для їх нейтралізації і затримання”, - сказав Остафійчук.

Він нагадав, що за фактом інциденту в Мукачевому правоохоронними органами та Генпрокуратурою спільно розслідуються кримінальні провадження щодо тероризму, злісного хуліганства та незаконного зберігання зброї.

Водночас Остафійчук не став розкривати подробиці слідства, зауваживши, що це свого часу має зробити прокуратура.

Довідка УНІАН. У Мукачевому вдень 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців «Правого сектора» після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.

За попередніми даними правоохоронців, у конфлікті 11 липня взяли участь ряд членів руху «Правий сектор», 12 з яких на даний час встановлено, 4 затримано.

За останніми даними, в результаті інциденту в Мукачевому постраждало 14 осіб, загинуло щонайменше двоє.