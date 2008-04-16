Політологи про відставку Балоги

Експерти вважають гіпотетичним рішення Ради коаліції звернутися до Президента з вимогою відправити у відставку голову його секретаріату Віктора БАЛОГУ.

Про це свідчать дані експрес-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА», під час якого експертам ставилося запитання: «Чи відбудеться відставка Балоги?» у зв’язку з рішенням ради коаліції звернутися до Президента з вимогою відправити у відставку голову його секретаріату Віктора БАЛОГУ.

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає це рішення “чистим піаром” політичних опонентів в БЮТ. “Так само ми будемо чути хвилю чуток про зняття БАЛОГИ, яка буде змінюватися хвилею чуток про близьку відставку ТИМОШЕНКО”, - сказав він. На думку В.НЕБОЖЕНКА, це нормальна робота “чорних піарівських штабів, які є в усіх політичних партіях. “ Поки ТИМОШЕНКО на своєму посту – БАЛОЗІ нічого не загрожує”, - сказав він.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ переконаний, що відставка В.БАЛОГИ була б в інтересах держави. Проте він сумнівається, що Президент це зробить. “Віктора ЮЩЕНКА переконали, що вся його сила в БАЛОЗІ. Саме він захищає його від агресивної ТИМОШЕНКО»,- сказав він. За словами М.ПОГРЕБІНСЬКОГО, насправді, рішення коаліції виглядає як “певний елемент торгу – ви не виконуєте наші пропозиції, а ми можемо не виконувати ваші”. На його думку, йде “перетягування каната” між Президентом і прем’єром. М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що результати можуть бути лише тактичні, наприклад, голосування за створення тимчасової комісії по Конституції. “БЮТ тимчасово відмовилась від цієї ідеї і, мабуть, отримала якісь зобов’язання. Можливо вони будуть готові голосувати спочатку за програму. Зараз ми в стані тактичних перемовин між Президентом і урядом, які блокують будь-який рух для вирішення проблем, які стоять перед державою”, - зазначив він.

Директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЄДВЄДЄВ вважає, що Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО вніс питання відставки глави секретаріату Президента на противагу небажанню Президента підтримати законопроект про обрання київського мера в два тури. На думку О.МЄДВЄДЄВА, такі дії свідчать про те, що конкуренти Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО усвідомлюють, що розпорошеність сил між КЛИЧКОМ і ТУРЧИНОВИМ, а також іншими кандидатами за умови проведення виборів в один тур призведе до перемоги нинішнього мера. Експерт також зазначив, що соратники Ю.ТИМОШЕНКО, як і сама прем’єр-міністр, давно перебувають у стані "холодної війни" з Секретаріатом Президента, і намагаються розхитати крісло під В.БАЛОГОЮ. “Але я більше схильний до думки, що це черговий піар пінг-понг, який розрахований на інформаційний, а не правовий резонанс”, - сказав він. О.МЄДВЄДЄВ вважає малоймовірною відставку В.БАЛОГИ ще й через те, що рада коаліції не може знімати своїм рішенням главу Секретаріату Президента.

Директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО також вважає, що таке рішення коаліції має гіпотетичний характер і є відображенням намірів певної частини коаліції. Він зазначив, що офіційно це рішення Президенту ще не представлено.

”Зрозуміло, що в середовищі коаліції існує невдоволення діяльністю Секретаріату Президента і в першу чергу його керівника – Віктора БАЛОГИ. Це невдоволення виходить від БЮТ і тієї частини НУНС, яка ближче до БЮТ”,- сказав він. Водночас Ю.ЯКИМЕНКО вважає, що слід зважати і на роль, яку відіграє В.БАЛОГА в діяльності Секретаріату Президента і у забезпечені політичних цілей В.ЮЩЕНКА. На переконання Ю.ЯКИМЕНКА, зараз немає людини, яка могла б його замінити з “тією чи іншою мірою адекватності”. “Втрачаючи БАЛОГУ, позиції Президента послабляться. Враховуючи це, вважаю, що найближчим часом відставки БАЛОГИ не відбудеться яким би сильним не був тиск з боку коаліції»,- додав він.

Директор PR-групи «Polittech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ у свою чергу вважає, що конфлікт між В.БАЛОГОЮ і коаліцією набув надзвичайно гострих рис. На його думку, виходом з цієї ситуації буде або відставка Кабінету міністрів, або відставка Секретаріату Президента. Він не виключив, що В.ЮЩЕНКО може повторити свій досвід 2005 року, коли він одночасно відправив у відставку секретаря РНБО Петра ПОРОШЕНКА, кількох своїх радників і весь Кабінет Міністрів. Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ також вважає, що сьогодні відставка Кабінету міністрів матиме неприємні і незворотні іміджеві втрати для самого Президента. Він зазначив, що збереження коаліції демократичних сил - це єдиний варіант, при якому Україна може приєднатися до ПДЧ в цьому році. ”Адже будь-яке переформатування коаліції означатиме участь в ній Партії регіонів. А ця партія відзначилась масштабними акціями саме проти приєднання України до ПДЧ”, - додав він.

За словами Т.БЕРЕЗОВЦЯ, при відставці Секретаріату Президента позиції В.ЮЩЕНКА в політичній системі також послабляться. “Навіть якщо він має намір в подальшому відправити В.БАЛОГУ у відставку, то робити це під тиском коаліції означало б показати себе слабким політиком”, - сказав він. Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ також вважає, що відставка уряду не відбудеться (принаймні до осені) через те, що особистий рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО є досить стабільним. На переконання експерта, Президент волів би дочекатись погіршення економічної ситуації, щоб відправити уряд із найменшими для себе втратами. Натомість Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ прогнозує, що відставка В.БАЛОГИ може відбутись раніше. “Але це не буде остаточний розрив, оскільки БАЛОГА довів свою потрібність і вірність Президенту. Це може бути переведення його на іншу посаду, де він займатиметься безпосередньою підготовкою Ющенка до Президентської кампанії. Така кампанія стартує десь приблизно в серпні-вересні”, - сказав він.