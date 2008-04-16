Сивульський: Нацбанк хоче зняти з себе відповідальність за високу інфляцію

Народний депутат (БЮТ), голова Головного ревізійного управління України Микола СИВУЛЬСЬКИЙ заявляє, що Національний банк України своїми заявами хоче зняти з себе відповідальність за надмірно високий рівень інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СИВУЛЬСЬКИЙ заявив журналістам у вівторок.

Нагадаємо, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ у своєму виступі у Верховній Раді 11 квітня заявив, що одним із істотних чинників збільшення інфляції в Україні є надмірне збільшення бюджетних витрат.

"Різке збільшення бюджетних витрат при незабезпеченості товарною пропозицією спровокувало посилення зростання інфляції", - сказав В.СТЕЛЬМАХ. За його словами, в українській економіці спостерігається таке явище, як рефляція - інтенсивне стимулювання бюджетними коштами внутрішнього попиту.

Коментуючи заяву В.СТЕЛЬМАХА, М.СИВУЛЬСЬКИЙ сказав: «Я вперше чую, щоб головний банкір на всю країну заявляв про те, що надмірні бюджетні виплати є причиною інфляції».

При цьому він зазначив, що бюджет впливає на рівень інфляції лише в тому разі, якщо він є дефіцитним.

У свою чергу депутат висловив думку, що причиною істотного зростання інфляції є великий обсяг зростання кредитів в Україні, що безпосередньо перебуває у сфері впливу Національного банку України.

М.СИВУЛЬСЬКИЙ заявив, що не вважає на сьогодні актуальним розгляд питання про ініціацію можливої відставки В.СТЕЛЬМАХА з поста голови Нацбанку. Зазначивши при цьому, що твердження голови НБУ про вплив бюджетних витрат на рівень інфляції мають стати предметом окремого вивчення.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією голови Нацбанку, за підсумками першого кварталу 2008 року рівень інфляції становив 9,7%, що вже перевищує прогноз рівня річної інфляції на 0,1%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

МВФ також погіршив прогноз середньорічної інфляції з 10,8% до 21,9% на 2008 рік.