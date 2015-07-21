ООН 29 липня голосуватиме щодо трибуналу для винних у трагедії МН-17 - джерело

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в дипломатичних колах.

Дипломат підтвердив, що у понеділок Росія на закритих консультаціях надала свій проект резолюції, але він не влаштовує п'ять країн - Нідерланди, Малайзію, Україну, Австралію та Бельгію, які продовжують спільно працювати над текстом документа.

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За його словами, 28 липня в Нью-Йорку пройде зустріч міністрів закордонних справ п'ятірки, а 29 липня проект резолюції щодо створення трибуналу буде винесений на голосування у Раду Безпеки ООН.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.

Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради Безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди, Малайзія і Україна.

Росія виступала проти цієї пропозиції.